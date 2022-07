PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Einbrecher in Kelkheim +++ Farbschmierereien in Firmengebäude ++ Einbrecher scheitern in Schwalbach +++

Hofheim (ots)

1. Einbrecher in Kelkheim,

Kelkheim (Taunus), Parkstraße, Donnerstag, 30.06.2022, 07:50 Uhr bis 14:45 Uhr,

(ym) Einbrecher verschafften sich im Verlauf des Donnerstagvormittags Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in Kelkheim. Die unbekannten Täter begaben sich auf das Grundstück in der Parkstraße und hebelten eine Terrassentür auf, um in die zugehörige Wohnung zu gelangen. Im Anschluss flüchteten die Täter aus unbekannten Gründen vom Tatort, ohne Gegenstände zu entwenden. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

2. Farbschmierereien in Firmengebäude,

Eschborn, Düsseldorfer Straße, Mittwoch, 29.06.2022, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 30.06.2022, 08:00 Uhr,

(ym) Unbekannte Vandalen begaben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Firmengebäude in Eschborn und beschmierten mehrere Gebäudeteile. Die Täter fuhren mit einem Aufzug in ein Obergeschoss des Bürokomplexes in der Düsseldorfer Straße. Im Anschluss besprühten sie unter anderem mehrere Türen sowie Toilettenräume und deren Inneneinrichtung mit Symbolen und Schriftzügen. Den Tätern gelang im weiteren Verlauf unerkannt die Flucht. Die Polizei in Eschborn nimmt Hinweise in dieser Sache unter der Telefonnummer 06196/9695-0 entgegen.

3. Einbrecher scheitern in Schwalbach,

Schwalbach am Taunus, Marktplatz, Freitag, 01.07.2022, 00:25 Uhr,

(ym) Unbekannte Einbrecher stiegen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Schwalbach auf das Dach mehrerer Einkaufsmärkte und versuchten durch ein Dachfenster ins Innere zu gelangen. Die Täter gelangten gegen 00:25 Uhr auf unbekannte Weise auf das Dach eines Gebäudekomplexes, bestehend aus mehreren Lebensmittelmärkten sowie Einkaufsläden, und versuchten dort das Dachfenster eines Lebensmittelmarktes zu öffnen. Als dies misslang flüchteten die Personen in unbekannte Richtung. Auf der Flucht konnten drei Personen durch eine anfahrende Polizeistreife beobachtet werden. Die flüchtigen Täter konnten als ca. 1,80m groß beschrieben werden. Zwei Personen trugen weiße Hosen und eine Person einen roten Rucksack sowie eine schwarze Hose. Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise in dieser Sache unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

