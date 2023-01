POL-PDMT: Katalysatordiebstahl am ICE-Bahnhof in Montabaur

Montabaur (ots) - Maxsain - Am 13.01.2023 kam es gegen 15:35 Uhr in der Hauptstraße in Maxsain, kurz vor dem Ortsausgang, in Fahrtrichtung Freilingen/ Weidenhahn zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher nicht unerheblicher Sachschaden entstanden ist. Das flüchtige Fahrzeug, eine hellbraune, bzw. cremefarbende Limousine, befuhr die Hauptstraße in Richtung Freilingen/ Weidenhahn und kam dabei aus unbekannten Gründen ...

