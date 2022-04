POL-PDPS: Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person

Pirmasens (ots) - In der Nacht zum Ostermontag versuchten bislang noch unbekannte Täter in eine Wohnung des Anwesens Schillerstraße 7, durch Aufdrücken der Wohnungsabschlusstür einzubrechen. Beim gewaltsamen Versuch in die Wohnung zu gelangen, wurde das Schließblech verbogen, welches am Türrahmen in Höhe der Falle angebracht war. Durch den Vorfall Gesamtwert von circa 100 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden ...

mehr