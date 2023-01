POL-PDMT: Trunkenheit im Straßenverkehr

Bad Marienberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11./12.01.2023) wurde in ein Kebab-Haus in der Langenbacher Straße in Bad Marienberg eingebrochen. Zwei bislang unbekannte Männer schlugen ein Glaselement der Eingangstür mit einem Basaltsein ein und drangen durch das entstandene Loch in die Gaststätte ein. Entwendet wurden Bierflaschen und die Tageseinnahmen. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, ...

