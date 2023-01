Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fußgängerin beinahe angefahren - Zeugen gesucht

Diez (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 08:00 Uhr, passierte in Diez ein VW-Tiguan mit LM-Kennzeichen trotz Rotlicht für seinen Fahrstreifen die Ampelanlage in der Limburger Straße in Richtung Innenstadt Diez. Zeitgleich wollte eine Fußgängerin die Limburger Straße überqueren. Sie konnte nur durch Zurückspringen im letzten Moment verhindern, dass sie durch den VW-Tiguan angefahren wurde. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben diesbezüglich machen? Zeugenhinweise werden bei allen Polizeidienststellen entgegengenommen.

