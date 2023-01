Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Marienrachdorf (ots)

Am 12.01.2023 kam es gegen 14:20 Uhr in Marienrachdorf in der Roten Erde zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher nicht unerheblicher Sachschaden entstanden ist. Das flüchtige Fahrzeug streifte im Vorbeifahren ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen. Ersten Zeugenaussagen nach dürfte es sich bei dem geflüchteten Fahrzeug um einen grauen oder silbernen Audi gehandelt haben.

Zeugenhinweise werden bei allen Polizeidienststellen entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell