POL-KN: (Rottweil) Unfallflucht in der Unterdorfstraße- Hinweise erbeten

(Rottweil) Unfallflucht in der Unterdorfstraße- Hinweise erbeten

Am Mittwochvormittag, im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 11 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer in der Unterdorfstraße eine Unfallflucht begangen und dabei zwei Autos beschädigt. Der unbekannte Autofahrer war auf der Unterdorfstraße in Richtung "Rottenmünster" unterwegs und streifte auf Höhe Hausnummer 79 einen silberfarbenen Opel Corsa und einen weißen Renault, die am rechten Straßenrand geparkt waren. Ohne sich um die entstandenen Sachschäden in Höhe von insgesamt rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Nach derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei in Rottweil bei dem geflüchteten Auto von einem Audi A6 aus. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

