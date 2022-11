POL-KN: (Rottweil) Unbekannter zerkratzt einen grauen Renault Clio- Polizei sucht Zeugen

Hilzingen (ots) - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Bundesstraße 314 zwischen Binningen und Riedheim von der Fahrbahn abgekommen. Der 64-Jährige war gegen 20 Uhr mit einem Mitsubishi auf der B 314 von Binningen in Richtung Riedheim unterwegs. In der Ortsdurchfahrt von Storzeln kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Grünfläche und prallte in der Folge ...

