POL-PDMT: Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Marienrachdorf (ots) - Am 12.01.2023 kam es gegen 14:20 Uhr in Marienrachdorf in der Roten Erde zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher nicht unerheblicher Sachschaden entstanden ist. Das flüchtige Fahrzeug streifte im Vorbeifahren ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher ...

