POL-PDMT: Ransbach Baumbach - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Windschutzscheibe eingeschlagen

Eitelborn und Niedererbach (ots) - In der Nacht kam es in den Ortslagen Eitelborn und Niedererbach aufgrund des starken Windes zu umgestürzten Bäumen. In Eitelborn in der Gartenstraße wurde ein Zaun beschädigt. In Niedererbach in der Straße "Auf der Kaiserwiese" stürzte ein Baum auf ein Anwesen und beschädigte eine Hochspannungsleitung sowie ein geparktes Fahrzeug. Stromausfälle sind bislang nicht bekannt. In ...

