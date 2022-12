Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Deckenleuchte in Bahnhofsunterführung in Brand gesetzt (24.12.22)

Oberndorf (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei, da ein Unbekannter an Heiligabend gegen 21 Uhr eine Deckenlampe in der Unterführung am Bahnhof in Brand gesetzt hat. Ein Schutzgitter war durch die Hitze bereits geschmolzen. Rauch hatte die Passage unpassierbar gemacht, weswegen die Feuerwehr Oberndorf mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften ausrückte und mit einer Rauchabzugsanlage die Passage durchlüftete. Eine Polizeistreife hatte zuvor das Feuer an der Lampe mit einem Feuerlöscher gelöscht. Die Schadenshöhe an der Beleuchtung ist noch nicht bekannt. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Oberndorf unter Telefon 07423 81010 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell