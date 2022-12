Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Lkrs. TUT) Transporter-Fahrer erheblich alkoholisiert am Steuer (25.12.22)

Emmingen-Liptingen (ots)

Mit fast drei Promille ist eine Lieferwagenfahrer an Weihnachten von der Polizei kontrolliert worden. Er musste seinen Führerschein sofort abgeben. Ein Autofahrer hatte am Sonntagabend den 27-Jährigen auf der B14 nördlich von Liptingen am Straßenrand bemerkt und die Polizei informiert, da dieser leichte Verletzungen im Gesicht aufwies. Bei der näheren Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr und veranlassten einen Atemalkoholtest und später auch eine Blutprobe in einem Krankenhaus. Wie es sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, war der Fahrer zuvor gegen eine Verkehrsinsel geprallt. Hierbei entstand am Mercedes-Vito und an der Verkehrseinrichtung ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Den Führerschein des Mannes stellte die Polizei sicher. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

