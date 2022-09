Polizei Köln

POL-K: 220901-2-K Betrunken gegen die Leitplanke - Führerschein beschlagnahmt

Köln (ots)

Mit annähernd zwei Promille ist ein 59 Jahre alter Autofahrer am Mittwochnachmittag (31. August) auf der Autobahn 560 Höhe Hennef verunglückt und entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Spur zum Stehen gekommen.

Zeugenangaben zufolge soll der Mann gegen 17.10 Uhr in der Linkskurve der auf 80 Stundenkilometer begrenzten Strecke vom linken Fahrstreifen nach rechts gefahren und so stark gegengelenkt haben, dass er gegen die Mittelschutzplanke fuhr. Aufgrund der Schleuderspuren besteht der Verdacht, dass der 59-Jährige zu schnell unterwegs war. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo die Polizisten ihm eine Blutprobe entnehmen ließen und seinen Führerschein beschlagnahmten. (cw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell