Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Fritz-Reuter-Schule gesucht

Hagen-Boele (ots)

Zwischen Freitagmittag (16.12.2022) und Montagmorgen (19.12.2022) brachen Unbekannte in einen Lagerraum der Fritz-Reuter-Schule ein. Ein Fenster war zerschlagen, auf Höhe des Türschlosses befanden sich darüber hinaus Werkzeugspuren in Form von Hebelmarken. Zudem war das Licht in dem Lager eingeschaltet. Der Hausmeister der in der Kapellenstraße ansässigen Schule verständigte die Polizei, nachdem er die Einbruchsspuren sah. Angaben zu potenziell gestohlenen Gegenständen konnte der Mann noch nicht machen. Hinweise auf Täter liegen bislang ebenfalls nicht vor. Die Polizei Hagen bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise. Bitte rufen Sie unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 an, wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben. (arn)

