POL-HA: Mann bedroht getrennt lebende Ehefrau mit dem Tode

Hagen-Haspe (ots) - Am Samstagabend (17.12.2022) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus und eine Wohnung ein. Im Burscheder Weg schlugen die Unbekannten im Zeitraum von 17.00 Uhr bis zirka 23.00 Uhr die Scheibe eines Küchenfensters ein. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Räume des Hauses und entwendeten zehn Uhren. Im zweiten Fall gelangten die Täter in eine Wohnung in der Eichenkampstraße. Der 46-jährige Wohnungsnutzer hat seine Wohnung gegen 22.00 Uhr nur ...

