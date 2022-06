POL-DA: Rimbach-Zotzenbach: Autoaufbrecher flüchtet ohne Beute

Mörfelden/Groß-Gerau (ots) - Eine erheblich betrunkener Mann wurde dem Rettungsdienst am Sonntagnachmittag (12.06.) am Bahnhof in Mörfelden gemeldet. Die daraufhin nach dort beorderte Rettungswagenbesatzung lieferte den 40-Jährigen anschließend wegen des Verdachts auf Alkoholintoxikation in das Krankenhaus Groß-Gerau ein. In der Notaufnahme angekommen, wurde der Mann allerdings zunehmend aggressiver, griff einen 32 ...

mehr