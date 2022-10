Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Beschädigungen an Brückengeländer

Erfurt (ots)

Bereits am 29.09.2022 berichtete die Polizei von Unbekannten, die in Erfurt auf einer Brücke zwischen der Straße der Nationen und der Györer Straße die obere Metallstange des Geländers verbogen hatten. Dadurch ragte die Stange in den angrenzenden Fuß- und Radweg hinein und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Am 07.10.2022 wurde die Polizei erneut darüber informiert, dass das Brückengeländer durch unbekannte Täter beschädigt und quer über den Fuß- und Radweg gelegt wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0247584 beim Inspektionsdienst Erfurt-Nord (Tel.: 0361/7840-121) zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt