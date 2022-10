Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufmerksame Bankangestellte verhindert Telefonbetrug

Erfurt (ots)

Eine aufmerksame Bankangestellte verhinderte am Donnerstag einen Telefonbetrug in Erfurt. Eine Unbekannte, die sich als Polizistin ausgab, rief gegen 13:30 Uhr eine 82-jährige Dame an. Die Betrügerin erzählte der Frau, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Mensch gestorben sei. Zur Abwendung einer Haftstrafe sollte die 82-Jährige für ihre Tochter eine Kaution in Höhe von 20.000 Euro zahlen. Als die Frau zu ihrer Bank ging, um den geforderten Betrag abzuheben, wurde eine Bankangestellte stutzig und verständigte die Polizei. Dabei flog der Betrug auf.

Die Polizei weist daraufhin, dass sie Personen am Telefon niemals über deren Vermögensverhältnisse ausfragen oder Geldforderungen stellen wird. Angehörige und Freunde sollten diesbezüglich informiert und sensibilisiert werden. (DS)

