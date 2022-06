Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Sieben Einsätze am gestrigen Freitag

Hattingen (ots)

Sieben Einsätze beschäftigten am gestrigen Freitag die Hattinger Feuerwehr.

Eines vorweg: Ein Brandeinsatz war nicht dabei. Dies zeigt einmal mehr, wie vielfältig das Aufgabengebiet der Feuerwehr ist. Die Brandschützer sind absolute Allrounder.

Zweimal rückten hauptamtlichen Kräfte zu Personen in Notlagen in Aufzügen aus. Diese befanden sich jeweils in steckengeblieben Aufzugkabinen und konnten mit Hilfe der Feuerwehr befreit werden.

In einer anderen Zwangslage befand sich ein Mann im Rauendahl. Er hatte sich den Fuß in einem Balkongeländer eingeklemmt. Die Einsatzkräfte demontierten das Geländer und konnten den Mann so befreien.

Am S-Bahnhof sollte sich eine Person mit einem Elektrorollstuhl in einer Notlage befinden, da der Aufzug nicht betriebsbereit war. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte hatte die Person sich bereits von der Einsatzstelle entfernt.

Tierisch ging es am Salzweg zu. Hier wurden zwei Waschbärbabys aufgefunden. Die Einsatzkräfte verbrachten sie zu einem nahegelegenen Waschbärbau.

Nicht mehr helfen konnten die Einsatzkräfte einem Schaf. Dies trieb bereits leblos in der Ruhr. Die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs barg das Tier aus der Ruhr und hat es dem Schäfer übergeben.

Am späten Abend wurde noch eine hilflose Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür in Blankenstein gemeldet. Hier brauchten die Einsatzkräfte jedoch nicht tätig werden.

Original-Content von: Feuerwehr Hattingen, übermittelt durch news aktuell