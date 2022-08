POL-HB: Nr.: 0480 --Fahrraddieb auf Videoaufnahmen wiedererkannt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT-Walle, Waller Heerstraße Zeit: 02.08.2022, 05:50 Uhr Am Dienstagmorgen forderte ein mit einem spitzen Gegenstand bewaffneter Mann Geld von der Kassiererin einer Tankstelle in Walle. Er erbeutete Bargeld und entkam unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionshinweise. In Walle betrat ein Unbekannter am Dienstag gegen 5:50 Uhr eine Tankstelle in der Waller Heerstraße. ...

