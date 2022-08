Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.08.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Fußgänger angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte fuhr am Dienstagabend einen Fußgänger bei Kupferzell an und flüchtete anschließend. Gegen 17.30 Uhr prallte das unbekannte Gefährt gegen den auf dem Feldweg entlang der Kreisstraße zwischen Westernach und Bauerbach gehenden 21-Jährigen. Das Fahrzeug lud den Mann auf die Motorhaube auf, von der er in der Folge in die angrenzende Wiese geschleudert wurde. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den schwer verletzten 21-Jährigen. Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um ein älteres Modell eines schwarzen VW Polos handeln. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Künzelsau: Mountainbike gestohlen - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten zwischen dem 20. Juli und dem 28. Juli ein Mountainbike aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Künzelsau. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu dem Wohnhaus in der Hirtengasse und verschafften sich unbemerkt Zutritt zu den Kellerräumen. Aus einem der Kellerräume nahmen die Unbekannten ein schwarz-graues Mountainbike im Wert von mehreren hundert Euro mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Forchtenberg: Kontrolle über das Fahrzeug verloren

Eine verletzte Person und circa 15.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls bei Forchtenberg. Am Dienstagabend, gegen 20.45 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Mercedes CLK die Landesstraße 1045 von Forchtenberg kommend in Richtung Sindringen. An der Einmündung zur Landesstraße 1050 bog er mit seinem Wagen nach links ab. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet er mit dem Auto in den Grünstreifen. Als er zurück auf die Straße lenkte, verlor er die Kontrolle über das Gefährt und prallte mit einem entgegenkommenden Suzuki SX4 eines 38-Jährigen zusammen. Durch den Unfall wurde der Suzuki-Fahrer leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

