POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.08.2022

Heilbronn: Drogenhändler festgenommen - Wohnung durchsucht

Wegen des bestehenden Verdachts der Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln hat die Kriminalpolizei Heilbronn am Mittwoch, den 27. Juli 2022, einen 24-Jährigen auf Grund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Heilbronn in seiner Wohnung in Heilbronn festgenommen und diese sodann durchsucht. Der Mann steht im Verdacht, mit drei im März 2022 in Spanien festgenommen mutmaßlichen Drogenhändlern zusammengearbeitet zu haben. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5213829

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, den Transport von Bargeld im fünfstelligen Eurobereich von Deutschland nach Spanien organisiert und zudem die Verteilung der Betäubungsmittel in der Region Heilbronn an weitere Abnehmer übernommen zu haben.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des jungen Mannes konnte umfangreiches Beweismaterial, darunter Bargeld in dreistelliger Höhe, geringe Mengen Marihuana und Unterlagen aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Tatverdächtige wurde am Tag seiner Festnahme einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte, woraufhin der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die Ermittlungen dauern an.

