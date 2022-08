Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.08.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Boxberg: LKW in Brand - Autobahnabschnitt voll gesperrt

Am frühen Morgen geriet ein LKW auf der Autobahn 81 bei Boxberg in Vollbrand . Der 72-jährige Fahrer war gegen 3 Uhr mit seinem Gespann in Richtung Heilbronn unterwegs, als plötzlich im vorderen Bereich des Fahrzeugs ein Feuer ausbrach. Der Kraftfahrer konnte seinen Lkw samt Anhänger noch auf den Standstreifen lenken, bevor er das Führerhaus unverletzt verlassen musste. Die eingetroffenen Feuerwehren, welche mit 62 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen vor Ort waren, konnten den Anhänger während den Löscharbeiten abkoppeln, sodass dieser keinen Schaden davon trug. Der Laster brannte vollständig aus und es entstand ein Sachschaden von zirka 100.000 Euro. Die Fahrbahn in Richtung Heilbronn musste zwischen der Anschlussstelle Ahorn und Boxberg vollständig gesperrt werden. Die Bergungsmaßnahmen dauern vorraussichtlich bis in die Mittagsstunden an.

Tauberbischofsheim: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person beschädigte am Montag in der Zeit zwischen 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr fünf Fahrzeuge in Tauberbischofsheim. Mehrere Autobesitzer meldeten, dass an ihren PKWs Scheibenwischer und Kennzeichen samt Halterung sowie ein Außenspiegel abgerissen wurden. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer kam zur Polizei und gab an, dass sein Motorroller durch Umwerfen beschädigt wurde. Die Fahrzeuge waren allesamt im Glockengraben, der Rentamtsgasse oder der Hauptstraße abgestellt. Durch die Beschädigungen entstand ein vierstelliger Sachschaden. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim bittet Zeugen der Tat und Personen, die Angaben zu dem Täter oder der Täterin machen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Tauberbischofsheim: Kind aus Strandkorb gerettet

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz mussten die Polizei und die Feuerwehr am Montagmittag auf den Marktplatz in Tauberbischofsheim ausrücken. Ein dreijähriger Junge spielte im Sandkasten, als er in einen dort aufgestellten Strandkorb kletterte und stecken blieb. Weil er nicht mehr herauskam, befreite ihn die Feuerwehr, indem sie den Strandkorb kurzzeitig demontierte. Der Junge konnte im Anschluss unverletzt seiner Mutter übergeben werden.

