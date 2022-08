Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.08.2022 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Raubüberfall - Zeugen gesucht

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Heilbronn sucht die Kriminalpolizei dringend nach Zeugen der Tat. Am Montag, gegen 15.10 Uhr, betrat ein Unbekannter die Tankstelle in der Straße "Allee" und bedrohte den Angestellten. Der Täter flüchtete anschließend über die "Allee" in südliche Richtung. Bei der Tat wurden Bargeld und Zigaretten entwendet.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- Ca. 20 - 25 Jahre - Ca 1,85 Meter groß - Schlanke Statur - Lange Jeanshose (blau) - Schwarzer Kapuzenpullover mit Aufdruck und Seitentaschen - Weiße Schuhe - Weiße Maske (OP- oder FFP2-Maske) - Dunkler Hauttyp

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen der Tat und Personen, die Angaben zu dem Täter machen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell