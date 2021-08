Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Trickdiebe erbeuten Schmuck

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 13:00 Uhr, klingelten zwei unbekannte Tatverdächtige (Frau und Mann) an einer Wohnung an der Hubertusstraße bei einem älteren Ehepaar. Sie gaben an für eine Corona-Umfrage in die Wohnung zu müssen, im Fall einer Weigerung sei dies mit Kosten durch das Ordnungsamt verbunden. Der Tatverdächtige ging mit dem Hertener erst ins Schlafzimmer und überprüfte hier angeblich den Hygienezustand der Wohnung, dabei schaute er auch in Schränke und Schubladen. Anschließend forderte er den Hertener auf im Badezimmer Wasser laufen zu lassen.

Die beiden Tatverdächtigen verließen die Wohnung wieder. Später stellte das Ehepaar fest, dass Schmuck aus dem Schlafzimmer fehlt.

Personenbeschreibung:

1. Tatverdächtige: weiblich, 35 - 40 Jahre alt, ca. 1,70m groß, schlank, dunkle Haare zum Zopf gebunden, dunkle Kleidung

2. Tatverdächtiger: männlich, 40 - 50 Jahre alt, stabile Figur, weißes Basecap, Mund-Nase-Schutz, dunkle Hose, beige Jacke

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell