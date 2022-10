Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin kam es am Donnerstag in Erfurt-Marbach. Ein 39-jähriger Transporter-Fahrer und eine 41-jährige Radfahrerin fuhren auf der Bergener Straße. Als der 39-Jährige aus einem verkehrsberuhigten Bereich kam, übersah er die von links kommende 41-Jährige. Beide stießen zusammen, wobei die Radfahrerin stürzte und sich verletzte. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Transporter und dem Fahrrad entstand Sachschaden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell