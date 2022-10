Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Raser geblitzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Donnerstag führten die Beamten der Technischen Verkehrsüberwachung Geschwindigkeitsmessungen in Schwerstedt durch. Die Ortschaft wird derzeit als Umleitungsstrecke genutzt, da die Ortslage Gebesee aufgrund von Bauarbeiten gesperrt ist. In knapp vier Stunden passierten über 400 Fahrzeuge die Messstelle. Insgesamt registrierten die Beamten dabei 60 Geschwindigkeitsverstöße. Trauriger Spitzenreiter war ein Hyundai. Dieser wurde bei erlaubten 50 km/h mit 93 km/h gemessen. Den Fahrzeugführer erwarten nun ein Bußgeld von mindestens 260 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell