LPI-EF: Gartenartikel aus Baumarkt gestohlen

Sömmerda (ots) - Eine Streifenbesatzung stellte Mittwochvormittag in Sömmerda einen betrunkenen Fahrradfahrer fest. Der 54-jährige befuhr in Schlangenlinien die Straße des Friedens und konnte sich dabei kaum auf seinem Fahrrad halten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Dem Mann wurde in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

