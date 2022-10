Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bei Unfall gegen Baum geprallt

Erfurt (ots)

Ein 18-Jähriger prallte Mittwochnachmittag in Erfurt bei einem Verkehrsunfall gegen einen Baum. Der junge Mann fuhr mit einem Peugeot auf der Vollbrachtstraße in Richtung Riethstraße. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 18-Jährige keine Fahrerlaubnis hat. Zudem stand er unter Drogeneinfluss. Der verursachte Sachschaden an dem Peugeot und dem Baum wurde auf 6.000 Euro geschätzt. Den jungen Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen, u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell