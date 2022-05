Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigsburg (ots)

Zwei schwer verletzte Personen, ein beschädigtes Fahrzeug und ein Gesamtschaden von 20.000 Euro lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagabend gegen 20:10 Uhr auf der Hölzertalstraße zwischen Magstadt und Büsnau ereignet hatte. Eine 38-Jährige befuhr mit ihrem Audi A6 die Hölzertalstraße in Fahrtrichtung Magstadt. Auf dieser Strecke kam sie vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Die Unfallverursacherin sowie ihr 33-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt und mussten durch die anwesenden Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Audi war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Bergungsmaßnahmen musste die Hölzertalstraße für etwa eine Stunde gesperrt werden. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen. Für die Unfallaufnahme waren drei Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eingesetzt. Personen, welche den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Nummer 0711-6869230 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell