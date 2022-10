Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrollen zur Verkehrssicherheitsaktion "Licht-Test" 2022

Erfurt (ots)

Die Landespolizeiinspektion Erfurt beteiligt sich auch dieses Jahr wieder an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "Licht-Test". Dazu führen die Beamten im Oktober zielgerichtete Verkehrskontrollen in Erfurt und im Landkreis Sömmerda durch. Bereits in den ersten zwei Oktoberwochen stellte die Polizei knapp 25 Fahrzeuge mit diversen Mängeln an der lichttechnischen Einrichtung fest. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer: Nur wer selbst gute Sicht hat und von anderen gut wahrgenommen wird, kann sicher unterwegs sein. Kraftfahrzeuge, die im Oktober beim Licht-Test in den zahlreichen Kfz-Betrieben oder bei den Prüfstellen der Automobilclubs und Prüforganisationen überprüft werden, sind auf der sicheren Seite. (DS)

