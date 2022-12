Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Zwei unbekannte Täter bedrohen Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in Hämelerwald und erbeuten Bargeld

Hannover (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag, 15.12.2022, einen Einkaufsmarkt in Hämelerwald überfallen und Bargeld entwendet. Die beiden Männer bedrohten Angestellte und forderten Geld. Nachdem sie dieses erlangt hatten, flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Wer kann Hinweise zu den Männern geben?

Nach ersten Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover betraten die beiden Täter gegen 20:30 Uhr einen Einkaufsmarkt an der Hildesheimer Straße in Hämelerwald. Sie gingen direkt zu einer der Kassen bedrohten zwei 24 Jahre alte Mitarbeitende des Marktes mit einem Revolver und forderten Bargeld. Nachdem die Räuber sowohl Geld aus den Kassen als auch aus einem Tresor erlangt hatten, ergriffen sie die Flucht. Diese traten sie zu Fuß in unbekannte Richtung an. Ob sie dann womöglich in einem Fahrzeug die Flucht fortsetzten, ist derzeit unklar. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Einer der Männer wird von Zeugen als etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte laut der Aussagen einen dunklen Teint und trug braunes, lockiges Haar. Sein Gesicht war mit einer blauen OP-Maske verdeckt. Zum Zeitpunkt der Tat war der Täter mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer hellblauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet. Er sprach Deutsch ohne Akzent.

Sein Komplize soll etwas älter, zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Er wurde als 1,90 Meter groß beschrieben. Neben schwarzen Haaren war laut Zeugenaussagen ein ebenfalls dunkler Teint auffällig. Zur Kleidung ist bekannt, dass er eine dunkelgraue Jogginghose und Turnschuhe trug. Zudem führte er eine grau-schwarze Umhängetasche mit sich. Im Gesicht trug der Mann eine OP-Maske. Auch er sprach akzentfreies Deutsch.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den beiden Gesuchten geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ram, kay

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell