Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 44-Jähriger aus Braunschweig vermisst - Fahndungsbereich nach Hannover ausgeweitet

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Mit einem Bild sucht die Polizei Braunschweig nach Christian E. Der 44-jährige Braunschweiger erschien am Donnerstag, 17. November 2022, nicht an seiner Arbeitsstätte. Christian E. wurde vier Tage später, am Montag, 21.11.2022, kurzzeitig an seiner Wohnanschrift im westlichen Ringgebiet in Braunschweig gesehen. Seit diesem Zeitpunkt besteht jedoch kein Kontakt mehr zu dem Vermissten.

Christian E. leidet unter einer Erkrankung und muss Medikamente nehmen, weshalb eine Gefahr für ihn nicht ausgeschlossen werden kann. Es gibt Hinweise, dass der Vermisste sich in Hannover aufhalten könnte.

Da bisherige umfangreiche Fahndungsmaßnahmen keinen Erfolg brachten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Christian E. ist ca. 1,90 Meter groß, ist kräftig gebaut und hat mittellanges braunes Haar. Er war zuletzt mit einer blauen Übergangsjacke, einer dunklen Jogginghose und roten Schuhen bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort von Christian E. geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Braunschweig unter der Rufnummer 0531-4762516 zu melden. /aw, desch

Die Pressemitteilung der Polizei Braunschweig ist unter folgendem Link aufrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/5384324

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell