POL-NOM: Aufbruch von einem Zigarettenautomaten

Einbeck (ots) - (ho) Am 21.10.22, gegen 11:35 Uhr, kam es in der Mühlenbergstraße in Einbeck zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 80-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die Mühlenbergstraße in Richtung Hubeweg. In einer Engstelle der Straße touchierte sie den wartenden Pkw eines 79-jährigen Fahrzeugführers. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden ...

