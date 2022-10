Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl durch eine noch unbekannte männliche Person

Einbeck (ots)

(ho) Am 21.10.22, gegen 12:00 Uhr, kam es in einem Geschäft in der Hullerser Landstraße zu einem Ladendiebstahl. Der noch unbekannte Beschuldigte nahm im Geschäft zwei Koffer an sich und füllte einen Koffer mit weiterem Diebesgut und verließ dann das Geschäft, ohne etwas zu bezahlen. Der Beschuldigte wurde von einer Mitarbeiterin auf dem Parkplatz angesprochen, woraufhin der Beschuldigte sein Diebesgut stehen ließ und flüchtete. Die Ermittlungen zum Beschuldigten dauern noch an und Zeugen, die Hinweise zum Beschuldigten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden, Tel.: 05561/949780.

