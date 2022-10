POL-NOM: Wohnungseinbruchdiebstahl

Bad Gandersheim (ots) - (Me)37574 Einbeck, OT Kreiensen, Bundesstr. 64 Ortsdurchfahrt Kreiensen. Zeit: Do. 20.10.2022, 13:00 Uhr. Ein LKW-Führer aus Northeim nahm den Anhaltevorgang eines aus Brakel stammenden Fahrzeugführer im derzeitigen Baustellenbereich nicht rechtzeitig wahr und fuhr auf dessen PKW auf. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von 200.-Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Bad Gandersheim ...

