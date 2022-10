POL-NOM: Diebstahl aus Pkw

Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT Lindau, Marienstraße, Donnerstag, 20.10.2022, 07.00 - 16.30 Uhr LINDAU (Wol) - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht. Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstag zwischen 07.00 - 16.00 Uhr in der Marienstraße in Lindau. Beschädigt wurden ein Kabelverteilerschrank und eine Buchenhecke. Die Schadenshöhe wird auf über 5.000 Euro geschätzt. Der Schaden wurde vermutlich durch ...

