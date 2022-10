POL-NOM: Leichter Auffahrunfall

Bad Gandersheim (ots) - (Me)37574 Einbeck, Kreisstr. 652 (Ahlshausen - Opperhausen), Gemarkung Ahlshausen. Zeit: Sa. 22.10.22, 06:20 Uhr. Ein 58 jähriger Kreiensener befuhr mit seinem PKW die Kreisstr.652 in Richtung Opperhausen und er erfaßte ein die Fahrbahn überquerendes Reh. Das Tier lief nach dem Anstoß weg und zuständiger Jagdberechtigter erhielt Kenntnis zur Nachsuche. Am Fzg. entstand Frontschaden in Höhe von 3000.-. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr