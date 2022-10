POL-DA: Bürstadt: Nach schwerem Verkehrsunfall/70-Jähriger erliegt Verletzungen

Weiterstadt (ots) - In der Zeit zwischen Samstag (1.10.) und Dienstag (4.10.) haben Kriminelle offenbar versucht, in eine Arztpraxis in der Schützenstraße einzubrechen. Ihr Versuch scheiterte glücklicherweise und die Täter flüchteten unverrichteter Dinge. Ihr kriminelles Vorhaben, in Form von Hebelmarken, wurde ...

