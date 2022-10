Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Schneppenhausen: Hebelmarken lassen auf versuchten Einbruch schließen

Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (1.10.) und Dienstag (4.10.) haben Kriminelle offenbar versucht, in eine Arztpraxis in der Schützenstraße einzubrechen. Ihr Versuch scheiterte glücklicherweise und die Täter flüchteten unverrichteter Dinge. Ihr kriminelles Vorhaben, in Form von Hebelmarken, wurde am Dienstagmorgen entdeckt, als sich die Haupteingangstür der Praxis nicht öffnen ließ.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen entgegen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

