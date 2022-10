Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verwirrter 45-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Darmstadt (ots)

Am frühen Dienstagabend (4.10.) löste ein offenbar verwirrter Mann gegen 17 Uhr einen größeren Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße aus. Nachdem mehrere Anwohnerinnen und Anwohner laute Geräusche gehört haben, gingen Notrufe bei der Polizei ein. Die Personen vermuteten Schussgeräusche gehört zu haben. Aus diesem Grund begaben sich unverzüglich mehrere Streifen zum dortigen Mehrfamilienhaus. Nachdem die Beamtinnen und Beamten die Wohnung des Lärmenden ausfindig machten, nahmen sie den 45-Jährigen zügig fest. Anschließend fanden sie mehrere Druckluftwaffen sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel in der Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen randalierte der Mann aus bislang unbekannten Gründen in seiner Wohnung und gab dabei Schüsse aus einer der Druckluftwaffen ab. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Beamtinnen und Beamten stellten die aufgefundenen Betäubungsmittel und die Druckluftwaffen sicher. Eine Streife brachte den 45-jährigen Mann aufgrund seiner psychischen Verfassung anschließend in eine psychiatrische Fachklinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell