POL-NMS: 220303-1-pdnms Zeugen nach zwei Einbrüchen im Bereich Westerrönfeld und Büdelsdorf gesucht

Westerrönfeld / Büdelsdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 02.03.2022 kam es im Tatzeitraum 18.00-22.00 Uhr in Westerrönfeld in der Theodor-Storm-Straße zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter zertrümmerten die Scheibe einer Terrassentür, drangen in das EFH ein und entwendeten Schmuck.

Bereits am Abend des 28.02. (Montag) bzw. in der Nacht zum 01.03. kam es in Büdelsdorf in der Friedhofsallee ebenfalls zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Auch dort zertrümmerten unbekannte Täter die Scheibe einer Terrassentür, gelangten so in das EFH und entwendeten aus diesem ein Elektrogerät.

In beiden Fällen dürfte durch das Zertrümmern der Terrassentürscheibe nicht unerheblicher Lärm entstanden sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Hat jemand in den tatrelevanten Zeiträumen im jeweiligen Tatortbereich ortsfremde Personen / Fahrzeuge beobachtet und oder Einbruchslärm bemerkt?

Hinweise nimmt die Polizei Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450 entgegen.

