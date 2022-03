Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erstmeldung: Kellerbrand in einem Einfamilienhaus

Dattenberg (ots)

Gegen 13:40 Uhr wurde der Polizeiinspektion in Linz ein Brand in einem Einfamilienhaus in Dattenberg, Auf der Köhne, gemeldet. Nach derzeitigem Stand ist keine Person mehr im Objekt. Feuerwehr der Verbandsgemeinde Linz, sowie die Polizei Linz sind im Einsatz. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell