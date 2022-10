Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall am "Katzensprung" schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Am heutigen Dienstagmorgen kam es auf der Kreuzung "Katzensprung" zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer E-Scooter-Fahrerin. Die 16-Jährige aus Kassel wurde dabei schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr konnte nach erster Einschätzung der Rettungskräfte nicht ausgeschlossen werden.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Unfall gegen 6:30 Uhr. Ein 54-Jähriger aus Kassel war mit seinem Pkw auf der Schützenstraße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen. An der Kreuzung "Katzensprung" fuhr er bei Grün in den Kreuzungsbereich ein, um nach links in die Weserstraße Richtung Altmarkt-Kreuzung abzubiegen. Zur gleichen Zeit überquerte die 16-Jährige mit ihrem E-Scooter an der Fußgängerampel von rechts nach links die Schützenstraße, wobei sie von dem Pkw erfasst wurde. Nach ersten Ermittlungen hatte die Fußgängerampel zu dieser Zeit "Rot" gezeigt.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an und werden bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

