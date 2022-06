Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in das Gebäude der Stadtwerke an der Straße Alter Ostdamm eingebrochen. Zwischen 9 Uhr am Samstag (28.05.22) und 7.15 Uhr am Montag (30.05.22) hebelten sie eine Türe auf. Die Täter entwendeten eine Kassette mit Schlüsseln. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

