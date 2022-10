Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gartenhüttenbrand in Kleingartenanlage: Brandstiftung nicht ausgeschlossen; Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Waldau: In der Nacht zum heutigen Montag kam es in einer Kleingartenanlage an der Nürnberger Straße zum Brand einer Gartenhütte. Das Feuer war gegen 3:30 Uhr in der Nacht von einer anderen Gartenlaubenbesitzerin entdeckt und die Feuerwehr alarmiert worden. Die betroffene Hütte in Holzbauweise war durch den Brand vollständig zerstört worden. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Feuers führen die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo, die die Brandstelle heute aufgesucht haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen, wobei die genaue Brandursache jedoch noch nicht feststeht. Zur Aufklärung des Falls bitten die Ermittler auch um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

