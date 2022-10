Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ungewöhnlicher Fund im Wasser: Päckchen mit Haschisch im Wert von 25.000 Euro in Fulda gefunden

Kassel-Unterneustadt: Wegen eines ungewöhnlichen Fundes in der Fulda wurde eine Streife des Polizeireviers Ost am Mittwochnachmittag in die Mühlengasse in der Kasseler Unterneustadt gerufen. Bereits am Sonntagnachmittag hatte eine Frau dort im Fluss drei in Plastik umwickelte Päckchen entdeckt, die sie für Müll hielt und deswegen aus dem Wasser holte. Zunächst entsorgte sie den mutmaßlichen Abfall in einer Mülltonne und berichtete später einem Bekannten darüber. Dieser sah sich den vermeintlichen Müll noch einmal genauer an und bekam den Verdacht, dass es sich bei dem Inhalt um Drogen handeln könnte, weshalb er die Polizei rief. Die Streife des Reviers Ost teilte nach der ersten Begutachtung diese Vermutung, stellte die Päckchen sicher und führte auf der Dienststelle einen Drogenvortest durch. Dieser ergab, dass es sich bei dem Fund tatsächlich um insgesamt rund 2,5 Kilogramm Haschisch handeln dürfte, das einen Straßenverkaufswert von schätzungsweise 25.000 Euro hätte.

Aus diesem Grund haben nun die Beamten des für Rauschgiftdelikte zuständigen Kommissariats 34 der Kasseler Kripo die weiteren Ermittlungen übernommen. Auch wenn wenig Hoffnung besteht, dass sich der Verlierer selbst bei der Polizei meldet - ihr oder ihm droht ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz - bitten die Ermittler um Hinweise von Zeugen auf die Herkunft des gefundenen Haschischs. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

