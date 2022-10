Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei warnt vor falschen Wasserwerkern: Zwei Fälle in Kassel am Mittwoch

Kassel (ots)

Kassel: Die Kasseler Polizei warnt aktuell vor falschen Wasserwerkern. Gleich zwei Mal traten Unbekannte am gestrigen Mittwoch bei Senioren in Kassel unangekündigt als angebliche Handwerker auf und gaben vor, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. In einem Fall schöpfte eine Seniorin im Stadtteil Brasselsberg rechtzeitig Verdacht, im anderen Fall klauten die Trickdiebe Bargeld aus der Wohnung eines Seniors in Wolfsanger. Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise auf die Täter. Zudem gibt die Polizei Tipps zum Schutz vor Trickdieben.

Die Seniorin aus dem Stadtteil Brasselsberg hatte gegen Mittag Besuch von einem angeblichen Handwerker bekommen. Da es tatsächlich gerade Handwerksarbeiten in dem Mehrfamilienhaus gibt, hielt die Frau die Geschichte des Mannes, es habe einen Schaden an einer Wasserleitung gegeben, für nicht ausgeschlossen. Dennoch wurde sie misstrauisch, als sie mit dem Unbekannten in die Wohnung gehen und das Wasser im Bad aufdrehen sollte. Da auch die Wohnungstür offen bleiben sollte, schenkte sie dem angeblichen Wasserwerker immer weniger Glauben und hakte kritisch nach. Der Täter sah seine Felle nun offenbar davonschwimmen und verließ daraufhin die Wohnung, wobei ein zweiter Unbekannter vor der Tür wartete.

Die beiden Männer beschrieb sie wie folgt:

1.) Alter ca. Mitte 20, etwa 1,80 Meter groß, normale Statur, bräunlicher Teint, bekleidet mit Blouson, Cargohose, sprach Hochdeutsch ohne Akzent

2.) Ca. 25 Jahre alt, korpulente Statur, kurze Haare, etwa 1,80 - 1,85 Meter groß, bekleidet mit heller Cargohose, Blouson

Im zweiten Fall, bei dem die Täter Bargeld eines Seniors in einer Nebenstraße der Fuldatalstraße klauten, ist das Opfer leider nicht in der Verfassung, eine genaue Tatzeit oder Beschreibung anzugeben. Jedoch schilderte der Senior auch hier, dass die Täter etwa 25 Jahre alt gewesen seien. Demnach ist nicht auszuschließen, dass es sich um dieselben Männer handelte, die auch bei der Seniorin am Brasselsberg aufgetreten waren.

Die weiteren Ermittlungen werden nun von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständigen sind, geführt. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Tipps zum Schutz vor falschen Wasserwerkern

Wie man sich wirkungsvoll gegen Trickdiebe schützen kann, zeigen die folgenden Tipps:

- Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung.

- Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage.

- Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre (z.B. Kastenschloss mit Sperrbügel).

- Lassen Sie nur dann Handwerker in die Wohnung, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder sie vom Vermieter angekündigt wurden.

- Bezahlen Sie keinen Handwerker in bar, sondern verlangen Sie eine Rechnung, die Sie per Banküberweisung begleichen.

- Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell