Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zivilfahnder beobachten Fahrraddiebe auf frischer Tat im Vorderen Westen: Tatverdächtiger festgenommen und nun in Haft

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen: Nicht mit Zivilfahndern der Operativen Einheit der Kasseler Polizei gerechnet hatte am Montagabend offenbar ein Fahrraddieb, als er sich gemeinsam mit einem Komplizen an einem angeschlossenen Pedelec in der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel zu schaffen machte. Die Zivilpolizisten hatten gegen 18:40 Uhr beobachtet, wie beide Männer unweit der Karthäuser Straße mit einem Kuhfuß das Schloss des Pedelecs aufbrachen und das Rad entwendeten. Sie konnten den 21-Jährigen aus Göttingen noch an Ort und Stelle festnehmen, während sein Komplize die Flucht ergriff. Das Pedelec der Marke Giant stellten die Beamten ebenfalls vor Ort sicher und konnten das Rad später einem 43-jährigen Kasseler zuordnen, der sich in der Nähe in einem Lokal aufhielt. Darüber hinaus führten die ersten Ermittlungen zu einem in der Nähe abgestellten Kompaktvan des 21-Jährigen, der offenbar zum Abtransport gestohlener Räder dienen sollte. Dieses Fahrzeug stellten die Zivilpolizisten sicher. Den 21-Jährigen brachten sie zur Dienststelle.

Wie die weiteren Ermittlungen dort ergaben, ist der Tatverdächtige bereits in der jüngeren Vergangenheit mehrfach wegen Fahrraddiebstählen überregional in Erscheinung getreten. Aus diesem Grund wurde gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Diebstahls beantragt. Am gestrigen Dienstagnachmittag wurde der 21-Jährige schließlich dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete.

Mit dem Fall und den weiteren Ermittlungen, auch zu dem noch unbekannten Komplizen, sind nun die Beamten der AG Fahrrad der Kasseler Polizei betraut.

