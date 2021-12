Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Sachbeschädigungen

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Schermbeck (ots)

Am Wochenende kam es in den Ortsteilen Gahlen, Overbeck und in Schermbeck selbst zu mehreren Sachbeschädigungen.

Unbekannte demontierten ein Zaunelement eines Anglerparks an der Straße Am Paeppelnberg und warfen ihn anschließend in ein Gebüsch.

Auf einem Campingplatz an der Straße Im Aap beschädigten sie ein Zelt und rissen Bepflanzungen heraus.

Auch eine Grundschule an der Weseler Straße war Ziel von Vandalen. Hier schossen Unbekannte vermutlich mit einer Zwille gegen eine Scheibe, wodurch ein ca. 1 x 2 Millimeter kleines Loch entstand.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

